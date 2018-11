Başkan Şahin: "Kadın Toplumun Temel Taşıdır"

11 Kasım 2018 Pazar 12:48



Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, eşi Şükriye Şahin ile birlikte katıldığı İl Kadın Hakları Koordinasyon Kurulu toplantısında kadının toplumun temel taşı olduğunu söyledi.Samsun Valiliği İl Kadın Hakları Koordinasyon Kurulu üyeleri kadınlar sorunlarını ve taleplerini Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin'e ilettiler. Eşi Şükriye Şahin ile birlikte katıldığı programda kadınların tek tek taleplerini dikkatli bir şekilde dinleyen ve not alan Başkan Şahin, Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak kadını ailenin temel taşı olarak gördüklerini ve her zaman önemsediklerini dile getirdi.Kadınlara her anlamda pozitif ayrımcılık uyguladıklarını ifade eden Şahin, "Büyükşehir Belediyesi olarak her projede kadınlarımızı düşünerek hizmet veriyoruz. Elbette sadece kadınlarımız değil. Çocuklarımız, yaşlılarımız, engelli bireylerimiz kısacası tüm dezavantajlı gruplarımız önceliğimiz oluyor. Sizlerin öncülüğünde dezavantajlı tüm hanım kardeşlerimize ulaşmak için de çaba sarf ediyoruz. Kadın hakları konusunda sizlerin yaptığı çalışmaları çok önemsiyoruz ve daima iş birliği halinde desteklerimizi veriyoruz. Hiç şüpheniz olmasın ki bundan sonra da vermeye devam edeceğiz" dedi.Kadınlarla olan programın sonrasında Samsun Amatör Sivil Havacılık Çalıştayı'na katılan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, amatör havacılığın Türkiye'deki durumunun ve mevzuattaki yerinin değerlendirildiği çalıştayda yaptığı konuşmasında yerli üretimin önemine dikkat çekti. Dünyadaki en önemli savaşın ekonomik savaş olduğunu belirten Şahin, şunları söyledi:"Ekonomik anlamda gelişmiş ülkeler gelişmekte olan ülkelerin önünü kesmek için her türlü yaptırımı uyguluyor. Bu bakımdan ekonomik olarak her zaman güçlü olmak zorundayız. Kendimiz üretmeliyiz. Burada bizim geleceğimiz olan öğrencilerimize seslenmek istiyorum. Sevgili gençler gelecek sizlersiniz. Her şeyin millileşmesi anlamında üzerinize düşen sorumluluğunuz çok büyük. Hep birlikte çok çalışacağız. Üreteceğiz ve ekonomik anlamda daima güçlü olmak için var gücümüzle çalışacağız." - SAMSUN