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Başkan Şahin Midyat MYO Yeni Müdürünü Ziyaret Etti

Mardin'in Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Mardin Artuklu Üniversitesi Midyat Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Ekrem Akman'ı ziyaretinde bulundu.

28.11.2019 17:45 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:46Başkan Şahin Midyat MYO Yeni Müdürünü Ziyaret Etti

Belediye Başkanı Şahin gerçekleştirdiği ziyarette ilçe ve yüksekokul hakkında istişarelerde bulunuldu.

Burada yaptığı açıklamada üniversite eğitiminin ne kadar önemli olduğunun bilincinde olduklarını ifade ederek, belediye olarak ellerinden gelen desteği verdiklerini söyledi.

Şahin, "Bu anlamda üniversiteleşme konusunda önemli hedefleri olan 'ımızı, yüksekokul ve fakülteleri ile de geleceğe hazırlamak zorundayız. İlçemize bir de devlet üniversitesi kazandırılması konusunda çalışmalarımız sürüyor. Belediye Başkanlığı olarak üzerimize düşen bir görev varsa yapmaya hazırız. Fakülte kampüsünü bir an önce hayata geçirmemiz lazım. Belediye olarak, altyapıdır, elektrik, su üsleniriz. Biz elimden geleni yapmaya çalışacağız." Dedi.

Turizm anlamında anlamda, yeraltında bulunan mağaraları gün yüzüne çıkaracaklarını kaydeden Şahin, "Kültür Bakanlığına müracaat ettik. İşlemler devam ediyor. Esentepe ilkokulunun bulunduğu kesiminde bulunan yeraltı şehri hayata geçireceğiz. İlçemize gelen turistlerin bir iki gece konaklayabilecekleri ve cazip hale getireceğimiz çalışmalarımız var." diye konuştu.

Midyat Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Ekrem Akman ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, akademik anlamda belediyeye destek vereceklerini söyledi.

Akman, "Midyat Meslek Yüksek Okulu 12 yıldır hizmet veren bir okul. Ülkemizin değişik il ve ilçelerinde onlarca öğrencimiz bulunuyor. Osmaniye, İzmir'den gelen öğrencilerimiz var. Akademik anlamda Meslek Yüksel Okulu olarak Midyat belediyesine her türlü desteği vermeye hazırız."

Başkan Şahin, yüksekokulda öğrenim gören öğrencilerle de sohbet etti.


Edibe Şahin, Ekrem Akman, Midyat, Güncel

Kaynak: Bültenler

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