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Başkan Şahin muhtarlarla bir araya geldi

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, muhtarlarla bir araya gelerek onlara çeşitli hediyeler takdim etti.

22.10.2019 11:41Başkan Şahin muhtarlarla bir araya geldi
Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, muhtarlarla bir araya gelerek onlara çeşitli hediyeler takdim etti.

19 Ekim Muhtarlar Günü'nde yurt dışında olduğundan muhtarlar bir araya gelemeyen Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, yurt dışı dönüşü muhtarları Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde ağırladı. Burada bir konuşma yapan Başkan Şahin, muhtarların yerel yönetimlerdeki önemine değinerek, "Muhtarlar Günü dolayısıyla bugün valimiz ve il protokolümüzün değerli üyeleri ile birlikte mahalle köy muhtarlarımızla bir araya geldik. Yaptığımız ve yapacağımız çalışmalar hakkında karşılıklı fikir alışverişlerinde bulunduk. Muhtarlarımız ile birlikte her zaman koordinasyon halinde olarak, şehrimiz ve halkımız için güzel çalışmalar yapmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar ve muhtarlar da düzenlenen programdan duydukları memnuniyeti belirterek, Başkan Şahin ve beraberindeki konuklarına teşekkür etti. Başkan Şahin, daha sonra muhtarlara çeşitli hediyeler takdim ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi. - BİLECİK

Muhtarlar Günü, Semih Şahin, Bilecik, Yaşam

Kaynak: İHA

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