Haberler» Yaşam» Haber

Başkan Şahin, okula başlayan çocukların sevincini paylaştı

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin 2019-2020 eğitim öğretim dönemine başlayan öğrencileri ziyaret ederek, çeşitli hediyeler verdi.

10.09.2019 11:29 Başkan Şahin, okula başlayan çocukların sevincini paylaştı
Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin 2019-2020 eğitim öğretim dönemine başlayan öğrencileri ziyaret ederek, çeşitli hediyeler verdi.

Pelitözü İlkokulu'nu ziyaret eden Başkan Şahin ve eşi Serpil Şahin, daha sonra öğretmenlerle bir araya gelerek öğretmenlerin taleplerini dinledi. Burada öğretmenlere hitaben kısa bir açıklama yapan Başkan Şahin, kendisinin de bir eğitimci olduğunu kaydederek, ilk önceliğinin eğitim çocuklar ve gençlerimiz olduğunu belirtti. Şahin, "Ben öncelikle bu yeni dönemin öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve ailelerine başarı ve mutluluk getirmesini diliyorum. Gerçekten de eğitim çok önemli. Bizler de Bilecik Belediyesi olarak her zaman eğitim ve çocuklarımıza ilk önceliği vereceğiz" dedi.

Okul Müdürü Özcan Göktaş da ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Başkan Şahin ve eşi Serpil Şahin'e ziyareti ve katkıları dolayısıyla teşekkür etti.

Daha sonra sınıfları ziyaret eden Başkan Şahin ve eşi Serpil Şahin, çocuklara hediye vererek, hatıra fotoğrafı çektirdi. - BİLECİK

Semih Şahin, Pelitözü, Bilecik, Yaşam

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Haberleri
13:07   Başkan Büyükakın; "Onlar zulme karşı ayağa kalktılar"
12:42   İstanbul Büyükşehir Belediyesi 8 noktada aşure dağıttı
12:30   Şube Müdürü Sarıfakıoğulları'na veda yemeği
11:59   Musabeyli'de 2019-2020 Eğitim-öğretim yılı toplantısı gerçekleştirildi
11:51   Lojistik sektörüne çevre eğitimi için Avrupa Birliği Projesi desteğİ
11:48   Tuğgeneral Bulut'a veda yemeği
11:29   Başkan Şahin, okula başlayan çocukların sevincini paylaştı