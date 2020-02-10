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Başkan Şahin okulların bahçelerini kardan temizletiyor

DÜZCE(İHA) – Kar yağışının yoğun yaşandığı Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde eğitime 1 gün ara verilmesini fırsat bilen Kaynaşlı Belediyesi öğrencilerin zorluk yaşamaması için okul bahçelerini kardan temizliyor.

10.02.2020 15:39 | Son Güncelleme: 10.02.2020 15:39Başkan Şahin okulların bahçelerini kardan temizletiyor
DÜZCE(İHA) – Kar yağışının yoğun yaşandığı 'nin ilçesinde eğitime 1 gün ara verilmesini fırsat bilen Kaynaşlı Belediyesi öğrencilerin zorluk yaşamaması için okul bahçelerini kardan temizliyor.

Yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışı Kaynaşlı ilçesinde de etkili oldu. Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin'in talimatı ile ilçede cadde ve sokaklar kardan temizlendi. Bunun üzerine Başkan Şahin ekiplere okulların bahçelerini temizlemesi talimatını verdi ve okul bahçeleri temizleniyor.

Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, "Yoğun kar yağışı nedeniyle öğrencilerimizin zorluk yaşamaması için ilçemizdeki tüm okul bahçelerinde oluşan kar birikintileri Belediye ekiplerimiz ve kiraladığımız iş makinaları tarafından temizleniyor" dedi. - DÜZCE

Kaynaşlı, Düzce, Güncel

Kaynak: İHA

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