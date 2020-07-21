Başkan Şahin, parke çalışmalarını inceledi

DÜZCE (İHA) – Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, ilçe genelinde devam eden kilit parke çalışmalarını yerinde inceleyerek, vatandaşların kullanımına bir an önce sunulması talimatını verdi.

Kaynaşlı'da sokaklar kilit parke taşları ile döşeniyor. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipleri, ilçenin dört bir yanında sokaklarda geçtiğimiz aylarda alt yapı sorunlarını halletmesinin ardından kilit parke ile döşeme çalışmalarını hızlandırdı. Çalışmaları yerinde inceleyen Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, çalışan ekibine moral verdi. Şahin, çalışmaların hızla tamamlanarak vatandaşların kullanımına bir an önce sunulması talimatını verdi. - DÜZCE