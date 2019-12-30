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Başkan Şahin pazar esnafıyla bir araya geldi

Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçede kurulan pazardaki esnafla bir araya geldi.

30.12.2019 12:25 | Son Güncelleme: 30.12.2019 12:30 Başkan Şahin pazar esnafıyla bir araya geldi
'in İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçede kurulan pazardaki esnafla bir araya geldi.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, esnafla bir araya gelerek, hayırlı işler temennisinde bulundu. Pazar ziyareti sonrasında kısa bir değerlendirme yapan Başkan Şahin, "Bilecik ilinin en büyük ve en ucuz pazarı Cuma pazarımız olurken ufak da olsa bazı iyileştirmemiz gereken konularda oluyor. En büyük sıkıntımız yeni açtığımız ve tüm araçları alabilecek kapasiteye sahip oto park yapmış olmamıza rağmen bazı kardeşlerimiz neredeyse pazarın içine otomobilleriyle girecek kadar yakına park etmek istiyorlar. Araç sahipleri yeni açtığımız oto parkı kullansa hiç de park sorun yaşanmayacak. Umut ediyoruz ki yakın dönemde bunu da sağlayabileceğiz. Allah nasip ederse pazarın bugün bulunduğu alanda altı araçlar için 6 bin metrekarelik otopark, üstü iki kat pazar olarak planlamaktayız. Hedefimiz TOKİ ile bu projeyi gerçekleştirmektir. Bu projeyi hayata geçirdiğimizde pazara gelen bir kişi, aracını otoparka bırakıp asansörle üst iki katta alışverişini aynı marketlerde olduğu gibi küçük market sepetleriyle yapabilecektir. Artık Osmaneli'nin tartışılmayacak merkezi belediyemiz, kaymakamlığımız, pazar yerimiz, TOKİ alanının olduğu alan olacaktır" dedi. - BİLECİK

Münür Şahin, Osmaneli, Bilecik, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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