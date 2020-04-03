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Başkan Şahin pazarda vatandaşlara maske dağıttı

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçe pazarında alışveriş yapan vatandaşlara ve satıcılara maske dağıttı.

03.04.2020 15:26 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:26
Başkan Şahin pazarda vatandaşlara maske dağıttı

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçe pazarında alışveriş yapan vatandaşlara ve satıcılara maske dağıttı.

Şahin, Sürekli Eğitim Merkezinin atölyesinde gönüllü vatandaşlar tarafından dikilen maskelerle pazar alanına giderek dağıtım gerçekleştirdi.

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde mesai harcadıklarını söyleyen Şahin, şöyle konuştu:

"Cuma pazarı, bizim halk pazarımız, burada vatandaşlarımızı sürekli uyararak sosyal mesafeye dikkat ettirerek alış verişlerini sürdürmelerini işlerinin de biter bitmez evlerine dönmeleri konusunda uyarıyoruz. Bir şekilde hayat devam ediyor, hayatımızı da devam ettirmek zorundayız. Olası bir virüs salgınını önlemek için gayretlerimizi sürdürüyoruz. Aşama aşama geldiğimiz noktada bugün gönüllülerimizin atölyelerimizde ürettiği maskeleri Cuma pazarımızda taşıyıcı olabilme ihtimaline karşın, her kim olursa olsun tüm yurttaşlarımıza dağıtıyoruz. Bu konuda da belli bir gayretimizi ortaya koymaya çalışıyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler: Münür Şahin, Osmaneli, Güncel
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