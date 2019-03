Başkan Şahin: "Projelerimizle Üreticimiz ve Esnafımız Çok Daha Fazla Kazanacak"

Kaynak: İHA

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin, "Uygulayacağımız projelerle Atakumlu üreticimiz, esnafımız çok daha fazla kazanacak" dedi.Başkan Şahin, Atakum'da seçim çalışmaları kapsamında halk buluşmalarına ve esnaf ziyaretlerine ayrı bir önem veriyor. Seçim çalışmaları kapsamında ilk olarak Türk-İş Taksi Durağı'na giderek esnafla buluşan Başkan Şahin, taksici esnafının sorunlarını dinledi ve taleplerini not aldı. Başkan Şahin daha sonra Alanlı Mahallesi'ndeki halk buluşmasına katıldı.Beraberinde Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, AK Parti Atakum İlçe Başkanı Haluk Köksoy ve MHP Atakum İlçe Başkanı Ahmet Hatinoğlu ile birlikte geldiği Alanlı Mahallesi'nde yoğun sevgi gösterileriyle karşılanan Başkan Şahin, "Soğuğa rağmen desteklerini bizlere daima hissettiren, bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan Alanlılı hemşehrilerime kalpten teşekkür ediyorum. Coşkuyla gerçekleştirdiğimiz programa gösterilen yoğun ilgi enerjimize enerji kattı" diye konuştu."Turizm şehri hedefimize ulaşarak her insanımızın ekonomisi daha iyi olacak"Atakum'da her kesimden insanın hayat standardını daha çok yükseltecekleri projeleri hayata geçireceklerini ifade eden Başkan Şahin, "Turizm şehri hedefimize ulaşarak her insanımızın ekonomisi daha iyi olacak. Yılın 12 ayında sahilde düzenleyeceğimiz kültür sanat etkinlikleri, ulusal ve uluslararası festivaller ile sahil esnafımızın yüzünü güldüreceğiz. Atakumlu hemşehrilerimizi mutlu edeceğiz. Küçük sanayi sitesi kurarak hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için uzaklara gitmesine gerek kalmayacak ve böylece zaman ve maddi kayıp son bulacak" şeklinde konuştu."Tüm tesislerimizi belediye işletecek"Atakum'da belediyeye ait pek çok tesisin olduğunu hatırlatan Başkan Şahin, "Başta Kocadağ bölgesinde olmak üzere biz de pek çok tesis yapıp Atakumluların hizmetine sunacağız. Tüm tesislerimizi belediye işletecek. Çalışan personelimiz Atakumlu insanlarımız olacak. Bu tesislerimiz için gerekli tüm alışverişler Atakum esnafından yapılacaktır" ifadelerini kullandı."Çiftçinin ürünü elde kalmayacak"Üreticinin ürününün elinde kalmayacağını kaydeden Başkan Şahin, "Alım garantili sözleşmeli ürün modeli uygulamamız ile çiftçinin ürününü alacağız. Organik tarımı destekleyeceğiz ve otoparklı semt pazarları kuracağız. Tarım ve hayvancılığı teşvik edip destekleyeceğiz" dedi."Canlı hayvan pazarı kuracağız"Atakum'a modern bir canlı hayvan pazarı' kuracaklarını da aktaran Başkan Şahin, "Üreticilerimizin süt, yoğurt tereyağı gibi ürünlerinin endüstriyel ürün haline getirilmesini destekleyeceğiz. Üreticimiz bu projelerimizle daha çok üretecek ve daha çok kazanacaktır. 2014 yılında mahalle olan tüm köylerimizin yol ve ulaşım eksikliklerini tamamlayacağız" açıklamasında bulundu.Başkan Şahin güne esnaf kahvaltısıyla başladıBaşkan Şahin, dün akşamki yoğun programının ardından bugüne ise esnaf ile yaptığı kahvaltıyla başladı. Yeni Mahalle'deki İnanç Çayevi'nde esnafla bir araya gelen Başkan Şahin, burada projelerini anlattı ve esnafın taleplerini dinledi. - SAMSUN