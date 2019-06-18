18.06.2019 13:28
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Başkan Şahin şampiyonları ağırladı

Başkan Şahin şampiyonları ağırladı

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Yunanistan'da düzenlenen uluslararası turnuvada büyük başarılara imza atan Bilecik Belediyesi Spor Kulübü Judo Takımı üyelerini ağırladı.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Yunanistan'da düzenlenen uluslararası turnuvada büyük başarılara imza atan Bilecik Belediyesi Spor Kulübü Judo Takımı üyelerini ağırladı.

Antrenör Galip Aydın Güner ve sporcuları tebrik eden Belediye Başkanı Semih Şahin, "Yunanistan'dan Bilecik'e ve ülkeye yakışacak derecelerle dönen Bilecik Belediyesi Spor Kulübü Judo Takımından sporcular ziyarette bulundular. Şevval Yağmur Tunca 57 kilogramda, Türkiye 1'incisi,

57 kilogramda Yunanistan Uluslararası 3'üncülüğü, Sıla Durmaz 44 kilogramda Türkiye 3'üncüsü, 44 kilogramda Yunanistan Uluslararası 3'üncülüğü, Elif Arıcı 36 kilogramda Yunanistan Uluslararası 2'nciliği ve Elif Günenç ise 40 kilogramda Yunanistan Uluslararası 2'nci'liği başarılarını elde ederek, Bilecik'imizi ve ülkemizi en güzel şekilde temsil ettiler. Sporcularımızı, antrenörleri Galip Aydın Güner'i ve ailelerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Antrenör Güner ve sporcular ise katkıları dolayısıyla Belediye Başkanı Semih Şahin'e teşekkür etti. - BİLECİK
Kaynak: İHA
Semih Şahin, Bilecik, Yunanistan, Spor

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