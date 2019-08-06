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Başkan Şahin şampiyonları ağırladı

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Nevşehir'de düzenlenen Yıldızlar Türkiye Halter Şampiyonasına katılarak elde ettikleri başarıyla Bilecik'e dönen sporcular ve antrenör Caner Özteke'yi makamında ağırladı.

06.08.2019 15:27 Başkan Şahin şampiyonları ağırladı
Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Nevşehir'de düzenlenen Yıldızlar Türkiye Halter Şampiyonasına katılarak elde ettikleri başarıyla Bilecik'e dönen sporcular ve antrenör Caner Özteke'yi makamında ağırladı.

Başkan Şahin, Antrenör Özteke ve sporcular, Serhat Şahin, Utku Açıkgöz ve Emirhan Ilgın'ı tebrik etti. Geçen hafta gerçekleştirilen müsabakada, Bilecik Belediyesi Spor Kulübü Halter Takımı Oyuncusu Utku Açıkgöz, koparmada 118 kilogram, silkmede 138 kilogram ile Türkiye 2'ncisi olurken, Bilecikli Milli Halterci Bahadır Erdal ise Koparmada 108 kilogram, Silkmede 133 kilogram kaldırmıştı. Serhat Şahin 96 kilogram sikletinde U15 Türkiye 2.'si olurken, Emirhan Ilgın ise 102 kilogram sikletinde U15 Türkiye 2'ncisi olmuştu.

Her zaman sporun, eğitimin ve gençliğin yanında yer aldıklarını kaydeden Başkan Şahin, Bilecik Belediyesi imkanları doğrultusunda faydalı çalışmalar için katkı vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Halter Antrenörü Caner Özteke ise vermiş olduğu desteklerden dolayı Belediye Başkanı Semih Şahin'e teşekkür etti. - BİLECİK

Semih Şahin, Türkiye, Bilecik, Yaşam

Kaynak: İHA

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