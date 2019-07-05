05.07.2019 15:58
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Başkan Şahin sanayi esnafını dinledi

Başkan Şahin sanayi esnafını dinledi

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, küçük sanayi sitesi yönetimiyle kahvaltıda bir araya gelerek, esnafın talep ve görüşlerini dinledi.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, küçük sanayi sitesi yönetimiyle kahvaltıda bir araya gelerek, esnafın talep ve görüşlerini dinledi.

Belirli aralıklarla kentteki esnaf, çalışan ve kuruluş temsilcileri ile bir araya gelen Başkan Semih Şahin, bu kez küçük sanayi esnafını dinledi. Esnafın isteklerini dinleyen ve küçük sanayiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Semih Şahin, "Küçük sanayi sitesi yönetimiyle kahvaltıda bir araya geldik. Küçük sanayi esnafının şikayet ve önerilerini dinleyip, değerlendirmelerde bulunduk. Kendilerine ayrıca misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarında da başarılar diliyorum" dedi.

Sanayi esnafı da Başkan Şahin'e ziyareti ve katkıları dolayısıyla teşekkür etti. - BİLECİK
Kaynak: İHA
Semih Şahin, Bilecik, Yaşam

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