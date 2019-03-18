Başkan Şahin, Şehit Aileleri ve Gazilerle Bir Araya Geldi

Tosya
Belediye Başkanı Kazım Şahin
, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale
Deniz Zaferi'nin 104. yılı dolayısıyla, şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verdi.
Özel bir restoranda düzenlenen yemekte konuşan Başkan Şahin, Çanakkale Zaferi
'nin yıl dönümünü kutlamanın haklı gururu ve heyecanı içinde olduklarını söyledi.
Çanakkale Zaferi uğruna çok ağır bedel ödendiğini belirten Şahin, şunları kaydetti:
"Yüz binlerce şehit ve gazimizin kanlarıyla kazanılmış ve cihanı hayrete düşüren bir iman ve kahramanlık abidesidir Çanakkale Zaferi. Bu kutsal vatan bize, şehitlerimizin armağanıdır. Bugün bu topraklarda birlik ve beraberlik içinde bağımsız yaşıyorsak, al bayrağımız göklerde özgürce dalgalanıyorsa, bunu aziz şehitlerimize borçluyuz. Aziz şehitlerimizin kanlarıyla suladıkları ve bizlere emanet ettikleri bu toprakları korumak için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da içerde ve dışarda mücadelemiz devam edecektir."
Programa, Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Tosya İlçe Emniyet Müdürü Cenk Demir
, Tosya İlçe Jandarma
Komutanı Jandarma Üsteğmen Özgün Yapağı, protokol üyeleri gaziler ile şehit yakınları katıldı.
Kazım Şahin, Tosya, Güncel
Kaynak: AA