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Başkan Şahin; Yasa teklifinde veteriner hekimlere de yer verilmesini istedi

Aydın Veteriner Hekimler Odası Başkanı cemil Şahin, 'Sağlıkta şiddetin önlenmesine' yönelik yasa teklifinde veteriner sağlık çalışanlarına yer verilmesini istedi.

11.04.2020 12:13 | Son Güncelleme: 11.04.2020 12:13
Başkan Şahin; Yasa teklifinde veteriner hekimlere de yer verilmesini istedi
Aydın Veteriner Hekimler Odası Başkanı cemil Şahin, 'Sağlıkta şiddetin önlenmesine' yönelik yasa teklifinde veteriner sağlık çalışanlarına yer verilmesini istedi. Şahin, "Toplum sağlığı için yaşamını adamış, mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan meslektaşlarımızın canına kastedenlerin en ağır şekilde cezalandırılması ve dolayısıyla bu saldırılara karşı devletimizin bizleri kanunen daha etkili şekilde koruması zaruridir" dedi.

Sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik teklifin gecikmeli de Meclis gündemine alınmış olmasının hayati önem taşıdığını ancak bu yasa teklifinde sağlık çalışanları veteriner hekimlerin unutulmaması gerektiğini ifade eden Aydın Veteriner Hekimler Odası Başkanı Cemil şahin, "Biz veteriner hekimler; Çevre, gıda, hayvan ve toplum sağlığı konularında gece gündüz ayırmaksızın büyük tehditler altında, özveriyle görevimizi icra etmekteyiz. Toplum sağlığının korunmasında büyük öneme sahip olan Veteriner Sağlık Camiası, maalesef yıllardır türlü şiddetlere maruz kalmaktadır. Fiili saldırılar çoğu kez maalesef meslektaşlarımızın hayatlarına kastedecek düzeyde gerçekleşmektedir. Klinisyenlerimiz, gıda sektöründe istihdamı zorunlu olarak çalışan meslektaşlarımız, kamuda görev yapan meslektaşlarımız ve yardımcı sağlık personellerimiz neredeyse her gün fiili ve sözlü şiddete maruz kalmakta, görev yapmaları art niyetli ve şiddet yanlısı şahıslar tarafından engellenmektedir. Sağlık vermeye çalışırken şiddet görmek, hem beden sağlığımızda hem de ruh sağlığımızda kapanmayacak yaralar açmaktadır. Meclis gündemine alınan sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik yasa teklifinde veteriner sağlık çalışanlarına da muhakkak surette yer verilmelidir. Toplum sağlığı için yaşamını adamış, mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan meslektaşlarımızın canına kastedenlerin en ağır şekilde cezalandırılması ve dolayısıyla bu saldırılara karşı devletimizin bizleri kanunen daha etkili şekilde koruması zaruridir. Siyasi partilerimizi bu konuda destek vermeye çağırıyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Aydın, Güncel
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