Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Başkan Şahin yaşlıları ziyaret edip dualarını aldı

Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, evde karantina süreci geçiren 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan yaşlıları ziyaret edip hizmetler ile ilgili görüşlerini ve dualarını aldı.

30.03.2020 13:25 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:25
Başkan Şahin yaşlıları ziyaret edip dualarını aldı
Bilecik 'in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, evde karantina süreci geçiren 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan yaşlıları ziyaret edip hizmetler ile ilgili görüşlerini ve dualarını aldı.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ziyaret ettiği yaşlılardan, Vefa Sosyal Destek gruplarının hizmetlerimiz ile ilgili görüşlerini aldı. Yaşlıların dualarını da alan Başkan Şahin, "Korona virüs Covid-19 tehdidi başladığından bu yana uygulanan tedbirleri halka anlatarak, hep birlikte kurallara uyduğumuz da bu hastalığı ilçemizde en az hasarla geçileceğini sürekli gündeme getiriyor. Bugün bakanlıklarımızın, valiliğimizin uygulamalarını kaymakamlığımızla birlikte belediyemizin de büyük desteği ile halkımıza kuralları uyma konusunda başarı sağladığını görüyoruz. Osmaneli halkına kurallara uyduğu için çok teşekkür ediyoruz. İnşallah çok kısa sürede bu Korona virüs Covid-19 tehdidinden kurtulup normal yaşama döneceğiz. Osmaneli de 65 yaş üzerinin ve yaşına bakılmaksızın her talep eden ihtiyaç sahibinin isteklerini vefa sosyal destek grubu olarak yerine getiriyoruz kaymakamlık, belediye sağlık, emniyet, jandarma gibi kurumlarımız işbirliği içinde olağanüstü gayretle halkımıza 24 saat hizmet veriyor. Bugün zabıtalar ve görevli personelimizle birlikte 65 yaş üstü ve kronik hastalıkları olan vatandaşlarımızı kurallara uyarak ziyaret etti. Onlara moral vererek, her zaman her isteklerinde yanlarında odluklarını söyledik. Halkımızın büyük takdirini kazanan bu hareketiyle başkanımız çalışanlarına da her yerde, her ortamda, riskli koşullarda da olsa beraberiz, birlikte hareket ediyoruz" dedi. - BİLECİK
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Münür Şahin, Osmaneli, Bilecik, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Başkan Şahin yaşlıları ziyaret edip dualarını aldı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, ’Salgın ne zaman bitecek?’ sorusuna yanıt verdi Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt verdi
Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’da! Ulusa sesleniş konuşması yapacak Haberler
Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da! Ulusa sesleniş konuşması yapacak
Eleştirilerin odağındaki Sofuoğlu, son hareketiyle takdir topladı Haberler
Eleştirilerin odağındaki Sofuoğlu, son hareketiyle takdir topladı
3 kamu bankasından geliri 5 bin liranın altında olanlara kredi müjdesi Haberler
3 kamu bankasından geliri 5 bin liranın altında olanlara kredi müjdesi
Danışmanında virüs tespit edilen Netanyahu, ikinci kez test yaptıracak Haberler
Danışmanında virüs tespit edilen Netanyahu, ikinci kez test yaptıracak
Polis, Rus turisti denizden çıkarıp oteline gönderdi Haberler
Polis, Rus turisti denizden çıkarıp oteline gönderdi
İmamoğlu, İETT’deki görüntülere öfke kustu: İzlerken kanım dondu, lanet olsun böyle siyasete Haberler
İmamoğlu, İETT'deki görüntülere öfke kustu: İzlerken kanım dondu, lanet olsun böyle siyasete
İstanbul’da gıda yardımı kampanyasına destek veren iş insanlarının isimleri belli oldu Haberler
İstanbul'da gıda yardımı kampanyasına destek veren iş insanlarının isimleri belli oldu

Son Dakika Güncel Haberleri

15:23: İçişleri Bakanlığı: "Korona virüs tedbirleri kapsamında 30 Mart 2020 günü saat 15.15 itibarı ile... - Haber 15:23: Sahil ve parklarda koronavirüs denetimleri - Haber 15:22: Sakarya'da seyahat kısıtlamasına uymayan yolcular İstanbul'a geri gönderildi - Haber 15:22: Ergene'de koronavirüs tedbirleri devam ediyor - Haber 15:21: Sit alanında kaçak kazıya 3 gözaltı - Haber 15:15: Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 39 yerleşim yeri karantinaya alındı - Haber 14:59: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ulusa sesleniş konuşması yapacak - Haber 14:59: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt verdi - Haber 14:52: Son dakika: 3 kamu bankası aylık geliri 5 bin TL'nin altında olan vatandaşlara 6 ayı geri ödemesiz kredi uygulaması başlatıyor - Ekonomi 14:09: Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Çin'den getirilen ilaç için toplandı - Haber 12:46: Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle 30 Nisan'a kadar tüm duruşmalar ertelendi - Haber