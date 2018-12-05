Başkan Saka, Evinin İhtiyaçları İçin Semt Pazarlarını Tercih Ediyor

7 kez seçilerek 31 yıldır aralıksız belediye başkanı olan Balıkesir
'in Edremit
Belediye Başkanı Kamil Saka
, evi için alışverişlerini semt pazarlarından bizzat kendisi yapmayı tercih ediyor.
Belediye başkanlığı görevinde bir rekora imza atan kolay ulaşılabilen Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka mütevazi kişiliği ile dikkatleri çekiyor. Günlük mesaisine ilçenin dört bir yanındaki çalışmaları denetleyerek başlayan Başkan Saka vatandaşlarla da bir araya gelerek onları ilgi ile dinliyor. Halkın içinde bulunmaya özen gösteren Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka yıllardır semt pazarlarına giderek evinin ihtiyaçlarını buradan karşılıyor. Bir yandan alışveriş yapan Başkan Saka bir yandan da pazarcı esnafı ve vatandaşlar ile sohbet ederek dilek ve şikayetlerini birinci elden dinliyor. - BALIKESİR
Kamil Saka,Edremit,Balıkesir
05 Aralık 2018 Çarşamba 12:06