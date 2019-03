Başkan Sakallıoğlu Öğrencilerle Bir Araya Geldi.

Kaynak: İHA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanı Seyit Sakallıoğlu, öğrencilerle bir araya geldi.SASKİ'nin faaliyetlerini, suyun önemi ve bilinçli kullanımına ilişkin öğrencilere bilgiler veren Seyit Sakallıoğlu su kaynaklarının ve çevrenin korunmasına yönelik olarak her ferdin sorumluluk taşımasının önemine vurgu yaptı. Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanı Sakallıoğlu, "Kendinize bilinçli su kullanımı ve su kaynaklarını korumak için bir takım görevler vermeliyiz. Dünya bizim evimiz ve su kaynaklarının korunması bizlerin elinde" dedi.Suyun tüm canlı hayatının olmazsa olmazı olduğunu belirten Sakallıoğlu, "Bizim de gayemiz su kaynaklarını en iyi şekilde koruyarak çeşmelere birinci sınıf su ulaştırmak. Bir insan susuzluğa ne kadar dayanabilir? Bilimsel verilere göre açlığa bile üç hafta dayana biliyorken susuzluğa üç gün dayanabiliyoruz. Bu da en temel yaşam kaynağımızın su olduğunun kanıtlarından biri. Biz ülke olarak şuan ciddi anlamda su sıkıntısı çekmesek bile dünyanın birçok noktasında sudan mahrum kalan milyonlarca insan var. Suyu elektrik üretiminden tarımsal kullanıma kadar neredeyse günlük yaşamımızın her noktasında kullanıyoruz. Dünya üzerindeki suların sadece yüzde 3'lük bir bölümü tatlı su iken, geri kalan kısmı denizler ve okyanusların oluşturduğu tuzlu sulardır" diye konuştu.Küresel anlamda susuzluk tehlikesi ciddi anlamda artış gösterirken, her 90 saniyede bir çocuk susuzluğun getirdiği etkenlerden dolayı yaşamını yitirdiğini belirten Sakallıoğlu, "SASKİ olarak görevlerimizi en iyi şekilde yerine getirmek, şehrimizi bu anlamda daha ileri noktalara taşımak için büyük gayret gösteriyoruz. Peki, bizler suyu yeterince bilinçli kullanabiliyor muyuz? Bu aslında bizim en önemli sorunumuz. İnsan vücudunun yüzde 72'sini, kanımızın yüzde 80'ini ve beynimizin yüzde 70'ini su oluşturuyor. Küresel anlamda susuzluk tehlikesi ciddi anlamda artış gösterirken, maalesef her 90 saniyede bir çocuk susuzluğun getirdiği etkenlerden dolayı yaşamını yitiriyor. Su kaynaklarını nasıl koruyabiliriz? Bu üzerinde en çok durmamız gereken soruların başında geliyor. Suya yönelik bilinç kazanmak ve bunu çevremizle paylaşmak önemli artılar sağlayacaktır. Çevremizi ve su kaynaklarını koruyarak sağlıklı bir şekilde daha sonraki nesillere aktarmalıyız. Kendinize bilinçli su kullanımı ve su kaynaklarını korumak için bir takım görevler vermeliyiz. Yer ve zaman ile sınırlı olmayıp dünyanın her yerinde bu görevleri yerine getirmeliyiz. Çünkü dünya bizim evimiz ve su kaynaklarının korunması bizlerin elinde" ifadelerini kullandı. - SAKARYA