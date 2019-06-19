19.06.2019 15:47
Haberler» Spor» Haber

Başkan, şampiyon takımla bir araya geldi

Başkan, şampiyon takımla bir araya geldi

Sivas Belediyespor Kulüp Başkanı Harun Budaklı, geçtiğimiz günlerde Erzincan'da yapılan futbol U14 grup final müsabakalarında grup şampiyonu olan Sivas Belediyespor U14 takımı antrenör ve futbolcuları onuruna akşam yemeği verdi.

Sivas Belediyespor Kulüp Başkanı Harun Budaklı, geçtiğimiz günlerde Erzincan'da yapılan futbol U14 grup final müsabakalarında grup şampiyonu olan Sivas Belediyespor U14 takımı antrenör ve futbolcuları onuruna akşam yemeği verdi.

Kentte bir restoranda düzenlenen yemeğe Sivas Belediyespor Kulüp Başkanı Harun Budaklı, Alt Yapı Sorumlusu Nedim Turgut, U14 takımı antrenörü Rüştü Özbilum ve U14 takımı futbolcuları katıldı.

Yemekte konuşan Sivas Belediyespor Kulübü Başkanı Harun Budaklı, U14 takımının şampiyon olması sebebiyle memnuniyetini belirterek, teknik heyeti ve futbolcuları tebrik etti. Başkan Budaklı; "Sivas Belediyespor U14 takımımız bizleri gururlandırdı. Teknik heyeti ve futbolcuları tebrik ediyorum. Sivas Belediyespor Kulübü olarak alt yapıya önem veriyoruz. Sivas'tan profesyonel takımlara oyuncu kazandırmayı ümit ediyoruz" ifadesini kullandı.

Program günün anısına toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. - SİVAS
Kaynak: İHA
Futbol, Sivas, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
16:27 Manchester City, Kyle Walker'ın sözleşmesini 2024'e kadar uzattı
16:21 PUBG Mobile'de ekipman alımları kolaylaşacak
16:16 Bursaspor denetleniyor
16:15 Geleceğin sporcuları yaz spor okullarında yetiştiriliyor
16:15 Neymar'dan Barcelona'ya dönüş sinyali: Evime dönmek istiyorum
16:11 Real Madrid, Mendy'yi tanıttı
16:07 Spor Toto BAL'a katılım için son başvuru tarihi 19 Temmuz