Başkan Sandal: Size güveniyoruz

Yeni bir sürecin başında olduklarını belirterek, Bayraklı'yı başka bir kent haline getirmek istediklerini ifade eden Başkan Sandal, "Sizlerden tek isteğim: İşinizi en iyi şekilde yapın. Bizim üzerimize düşeni de bize bırakın. Bize güvenin ve vicdanınız rahat olsun. Bizler size güveniyoruz. Hepimiz Bayraklı için çalışıyoruz" dedi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, mesai öncesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görevli personel ve Disk Genel İş 6 No'lu Şube üyeleriyle kahvaltıda buluştu. Kenti başka bir noktaya taşımak istediklerini, bunun içinde çalışanlara güveninin tam olduğunu vurgulayan Başkan Sandal, "Bunun için iradeyi ortaya doğru koymak lazım. Bu iradeyi de sonuna kadar ortaya koyacağız. Bayraklı Belediyesi dendiğinde insanların aklına liyakat esasına göre iş yapıldığı, kimsenin kayrılmadığı, herkesin eşit olduğu, kimseye pozitif ayrımcılığın yapılmadığı bir çalışma ortamının gelmesini istiyoruz. Bir arkadaşımız A birimde 5 lira alıyorsa, B birimindeki aynı işi yapan arkadaşım da aynı ücreti alacak. Hangi siyasal partiye oy verdiğinin hiçbir önemi yok. Ben emekçinin işine ve alın terine bakarım. O nedenle rahat olun. Kimin ne dediğinin bir önemi yok. Adam olanın söz ağzından çıkar. Biz aday adayıyken bir söz söyledik, 'kimseyi işinden etmeyeceğiz' dedik. Kimsenin işine son vermedik. Gece gündüz aklımızla vicdanımızla işimizin başındayız" dedi.

Hepimiz Bayraklı için çalışıyoruz

İşçinin maaşını gününde ve zamanında alacağını vurgulayan Sandal, "Belediyenin bütçesinden, kaynağından bir yere para verilecekse öncelik sahada emekçi kardeşlerimindir. Ben girdiğim bir yolda eğilip, bükülen, dedikoduya kulak asan bir adam değilim. Sizden tek bir şey istiyorum: Bize düşen işleri bize bırakın, gönlünüz ve vicdanınız rahat olsun. Siz de işinizi en iyi şekilde yapın. Çünkü Bayraklı hepimizin ve hepimizin amiri vatandaş. Hepimiz Bayraklı için çalışıyoruz" diye konuştu.

Görevimiz Bayraklı halkının hakkına sahip çıkmak

Hayatının hiçbir alanında mevki ve makam peşinde olmadığını sözlerine ekleyen Sandal sözlerini şöyle tamamladı: "Ekonomik nedenlerden dolayı okula gidemeyen, yatağa aç giren, hastasına ilaç alamayan insanlar var. Bu görevleri bizlere verirken, kendinize bir krallık yaratın, hava atın, tepeden bakın, eş dostu kayırın demiyorlar. Hizmeti götürürken hangi partiden, hangi inançtan olursa olsun hizmeti en iyi şekilde götürmeliyiz. Söz konusu fakir fukaranın, Bayraklı halkının hakkıysa biz bu emanete sonuna kadar sahip çıkarız. Bize güvenin. Biz sizlere güveniyoruz. Zamanla herkesin kendisini rahat hissettiği, mutlu olarak işe gelip gittiği, her şeyin daha güzel olduğu ortamları hep beraber yaşayacağız."