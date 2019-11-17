Başkan Sandıkçı: "Adım atarken bir lirayı dahi önemsiyoruz"

SAMSUN (İHA) – Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Sizlerden toplanan vergilerle sizler adına hizmet veriyoruz. Bu nedenle adım atarken bir lirayı dahi önemsiyoruz" dedi.



Canik Belediyesi tarafından başlatılan "Başkan Mahallemde" projesinin bu haftaki adresi Uludağ Mahallesi oldu. Uludağ Mahallesi Uludağ Merkez Camii önünde Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, mahalle buluşmaları projesi kapsamında Uludağ Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi.



Başkan İbrahim Sandıkçı'nın mahallelilerle yaptığı samimi ve içten konuşması, problemlere içtenlikle değinmesi ve sorunları yerinde tespit ederek çözme gayretinde bulunması takdirle karşılandı. Başkan Sandıkçı konuşmasının satır aralarında önemli mesajlar verdi. Başkan Sandıkçı gerçekleştirdiği konuşmada, Mahalle ve İlçenin genel ihtiyaçları olan yatırımlardan, olması gereken kurumsal hizmetlerden, yol, kaldırım, temizlik çalışmalarından, kentsel dönüşüm, hükümet konağı, gençlik merkezi gibi ilçenin temel ihtiyacı olan yatırımlardan bahsederek ihale tarihleri ve yatırımın ilçeye kazandırılacağı tarihlerle ilgili net ifadeler kullandı.



"Adım atarken bir lirayı dahi önemsiyoruz"



Başkan Sandıkçı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:



"Sizlerden toplanan vergilerle sizler adına hizmet veriyoruz. Bu nedenle adım atarken bir lirayı dahi önemsiyoruz. Yapacağımız hizmetlerin doğruluğunu önce anlatıp, vatandaşlarımızı ikna edip sonrasında hizmeti hayata geçireceğiz. İstişareyi elden bırakmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bir olacağız, beraber olacağız, sorunları birlikte çözeceğiz. Milletvekillerimiz, belediye başkanları, kamu kuruluşlarının idarecileriyle birlikte tüm bileşenleri ile bir ilçenin olmazsa olmazı olan hükümet konağı, gençlik merkezi gibi fiziki alanların bölgemize kazandırılmasın da imza aşamasını tamamladık. Uygulama aşamasına da en kısa sürede geçeceğiz. Seçim boyunca verdiğimiz sözleri beş yıl içerisinde ilçemize kazandırma azmini hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz" diye konuştu. Sandıkçı, sözlerini rahmetli Necmettin Erbakan'ın şu sözlerine atıfta bulunarak tamamladı:



"Bu millet yaptıklarınızı asla unutmaz, bizlerde yaptığımız doğru hizmetleri unutturmamak için gayret göstereceğiz."



Toplantıya Başkan Sandıkçı'nın yanı sıra AK Parti Canik İlçe Başkanı Mahmut Gencay, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Gülay Korucu, Uludağ Mahallesi Muhtarı Recep Ali Korkmaz, İlçe yönetim kurulu üyeleri, teşkilat mensupları, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşların yoğun katılım sağladı. - SAMSUN

Kaynak: İHA