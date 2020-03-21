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Başkan Sandıkçı: "El birliği ile bu salgını önleyeceğiz"

İlçede korona virüsü salgınına karşı dezenfekte çalışmalarının devam ettiğini belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Birlik ve beraberlik içerisinde kenetlenerek bu salgının üstesinden geleceğiz.

21.03.2020 17:16 | Son Güncelleme: 21.03.2020 17:17
Başkan Sandıkçı:
İlçede korona virüsü salgınına karşı dezenfekte çalışmalarının devam ettiğini belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Birlik ve beraberlik içerisinde kenetlenerek bu salgının üstesinden geleceğiz. El birliği ile bu salgını önleyeceğiz" dedi.

Canik Belediyesi korona virüsü salgınına karşı dezenfekte ve sterilizasyon çalışmalarını 7 gün 24 saat usulüne göre sürdürüyor. İlçe genelinde korona virüs salgınına karşı çalışma yürüten Canik Belediyesi Zabıta ekipleri pazar yerlerine stant kurdu. Kurulan stantlarda pazar esnafına ve pazar ihtiyaçlarını gidermeye gelen vatandaşların sağlığı için dezenfekte çalışması yaptı. Belediye bünyesinde kurulan ilaçlama ekibi de korona virüs salgına karşı yoğun bir şekilde çalışmalarına devam etti. Bu kapsamda öncelikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlar olan çocuk parkları, otobüs durakları, pazar yerleri, meydanlar, sokaklar, banklar, çöp konteynerleri belediye ekipleri tarafından düzenli olarak ilaçla dezenfekte edildiği belirtildi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Halkımızın sağlığını tehdit eden korona virüsü salgınına karşı daha önce ilçemiz genelinde kamu binalarımızda dezenfeksiyon çalışmaları yaptık ve bir program dahilinde yapmaya devam ediyoruz. Bunların yanında halkımızın yoğun olarak bulunduğu alanlarda da çalışmalarımız devam ediyor. İlçemizdeki pazar yerlerine zabıta ekiplerimiz kurdukları el dezenfekte stantlarıyla pazarcı esnafımız ve ihtiyaçlarını gidermeye gelen vatandaşlarımız için virüsün yayılmasını önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor" diye konuştu.

Sandıkçı, "Tüm dünyayı eskisi altına alan bu salgını kesinlikle hafife alamayız. Biz belediye olarak Bakanlıklarımızın yayınladığı genelge doğrultusunda ilçemiz sınırları içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Zabıta ekiplerimiz aralıksız denetimlerini yapıyor. Çevre temizliğimizin yanında kişisel temizliğimize de özen göstermeliyiz. Zorunlu olmadıkça evlerimizde kalalım. Sosyal mesafeyi korumaya dikkat edelim. Sosyal hareketliliğimizi azaltalım. Bakanlıklarımızın uyarılarına azami şekilde uyalım. Birlik beraberlik içerisinde kenetlenerek bu salgının üstesinden geleceğiz. El birliği ile bu salgını önleyeceğiz" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler : İbrahim Sandıkçı, Zabıta, Canik, Güncel

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