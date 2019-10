Başkan Saraç'tan 'Barış Pınarı Harekatı'na destek

Aydın-Muğla İlleri Esnaf Kefalet Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Necip Saraç, Türkiye 'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediklerini söyledi. Başkan Saraç, "Dualarımızla her zaman yanında olduğumuz Kahraman Türk askerimize maddi manevi her türlü desteği de vermeye hazırız" dedi.Fırat'ın doğusundaki terör örgütleri PKK/PYD/YPG ve DEAŞ'ın varlığını sonlandırmak, ülke hudutlarının ve halkın güvenliğini sağlamak amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın Türkiye için bir tercih değil, zorunluluk olduğunu inandığını kaydeden Başkan Saraç, "Milleti asker olan bu ülkenin kahramanları başarı ile bu operasyonu da tamamlayacaktır" dedi. Türkiye sınırının hemen yanı başında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun ülkemiz için oluşturduğu tehdidin apaçık ortada olduğunu belirten Başkan Necip Saraç, "Bir terör koridoru oluşturma hesaplarını bozan ve bekamızı güvence altına alacak Barış Pınarı Harekatının, aynı zamanda tüm bölgeye huzur ve güvenlik getireceğine inanıyoruz. Bölgenin tarihi, toplumsal ve kültürel değerlerine sahip çıkan Türkiye, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarında olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı'yla bölgesinde de yeni bir iklimin oluşumunu sağlayacaktır. Ülkemizin bu harekat ile gerçekleştirmeyi amaçladığı en önemli hususlardan biri de Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasıdır. Şu anda gerçekleştirilen harekat, bu amaç için de önemli bir adımdır. Türkiye Cumhuriyeti, Suriye halkını ve Türk halkının güvenliğini, refahını ve huzurunu istemektedir. Barış Pınarı Harekatı bu çerçevede değerlendirilmelidir" dedi."Mehmetçiğimizin yanındayız"Gerek şahsı gerekse Aydın-Muğla illeri Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifleri Bölge Birliği olarak Mehmetçiğin yanında olduklarını kaydeden Başkan necip Saraç, "Söz konusu vatan ise geri kalan her şey teferruattır. Bu nedenle böylesi önemli bir dönemde birlik ve beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Bugün görüş ayrılıkları bir kenara bırakılmalıdır. Çünkü söz konusu olan milli güvenliğimizdir, aziz milletimizin ve ülkemizin bekasıdır. Bu harekatın da başarı ile tamamlanacağına inanıyoruz. Allah'tan fedakar ve kahraman askerlerimize muvaffakiyetler diliyorum" dedi. - AYDIN