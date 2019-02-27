Başkan Saraçoğlu, Ressam Özkan'ın Sergisini Ziyaret Etti

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Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Ressam Adil Özkan'ın 'Osmanlı Padişahları Portre Sergisi'ni ziyaret etti.Kütahya Kültür ve Sanat Derneği (KÜSAD) Galeri A'da geçtiğimiz günlerde açılışı gerçekleşen Ressam Adil Özkan'ın 'Osmanlı Padişahları Portre Sergisi'ni ziyaret eden Saraçoğlu, Özkan'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.36 Osmanlı padişahının portre resimlerinin beğeniye sunulduğu sergiyi gezen Başkan Saraçoğlu, Kütahya Belediyesi'nin sanatın ve sanatçının her zaman destekçisi olduğunu ifade ederek, 'Osmanlı Padişahları Portre Sergisi'nin hayırlı olmasını temenni etti. - KÜTAHYA