Başkan Saraçoğlu, Şehit Aileleriyle Buluştu

<a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/kutahya/' title='Kütahya'>Kütahya</a> Belediye Başkanı <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/kamil-saracoglu/' title='Kamil Saraçoğlu'>Kamil Saraçoğlu</a>, <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/canakkale-zaferi/' title='Çanakkale Zaferi'>Çanakkale Zaferi</a> ve Şehitleri Anma Günü sebebiyle düzenlenen yemekte şehit aileleri ile bir araya geldi.<br><br> <a class='keyword' href='/canakkale-zaferi/' title='Çanakkale Zaferi'>Çanakkale Zaferi</a> ve Şehitleri Anma Günü sebebiyle İl Özel Tesislerinde düzenlenen yemekte Belediye Başkanı <a class='keyword' href='/kamil-saracoglu/' title='Kamil Saraçoğlu'>Kamil Saraçoğlu</a>, şehit ailelerinin masalarına konuk oldu.<br><br>Samimi bir ortamda geçen programda <a class='keyword' href='/kutahya/' title='Kütahya'>Kütahya</a> İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın duasının ardından Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, şehit yakınlarıyla tek tek ilgilendi. - KÜTAHYA