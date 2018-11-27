Başkan Sargın'dan Cumhurbaşkanı Ivanov'a İznik Çinisi

Türkiye de ki ilk ziyaretini İznik'e gerçekleştiren Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov ve eşi Maja Ivanova'yı Ayasofya Orhan Cami önünde AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılınç, Makedonya Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Kaymakam Bülent Bayraktar, Belediye Başkanı Osman Sargın, AK Parti İznik İlçe Başkanı Halil İbrahim Gökbulut ve Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Gedik karşıladı.

İlk olarak Ayasofya Orhan Camii'ni gezen Cumhurbaşkanı Ivanov ve eşi Maja Ivanova burada ki ziyarette hayranlıklarını gizleyemediler. Ardından İznik Roma Tiyatrosunu ziyaret eden heyet burada kazı başkanından bilgi aldılar. Burada ki ziyarette İznik Belediye Başkanı Osman Sargın Cumhurbaşkanı Ivanov'a içerisine İznik Çinisi bulunan bir tablo hediye etti. Tabloyu çok beğendiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Ivanov, Başkan Sargın'a teşekkür etti.

Ayrıca heyet son olarak İznik Çini Vakfı'nı ziyaret etti.Burada İznik Çini Vakfı Başkanı Prof. Dr. Işık Akbaygil tarafından İznik Çinisi'nin taştan sanata dönüşen serüveni hakkında bilgi verildi.Sunumun ardından Cumhurbaşkanı Ivanov ve eşi Maja Ivanova atölyeye geçerek fırça dokunuşlarıyla İznik Çinisi'ne imzalarını attılar.

İznik hayranlığını gizleyemeyen Cumhurbaşkanı GjorgeIvanov ve eşi Maja Ivanova sık sık tercümanları aracılığıyla duygu ve düşüncelerini paylaştılar.