Başkan Sargın'dan Hersekli'ye Teşekkür Ziyareti

Hersekli Eczanesindeziyaret eden İznik Belediye Başkanı Osman Sargın yaptığı konuşmada " Öncelikle birlikte çok güzel işler başardık. Bizler göreve gelirken çok büyük gayret ve destekler verdiniz. Bundan dolayı şahsım ve camiam adına sizlere teşekkür ediyorum. O günler anısına sizlere Çini plaketi takdim ediyorum. Birlikte çok güzel çalışmalar yaptık. İlçe Başkanlığı ve Belediye Başkanlığı ile birlikte onlarca eser bıraktık.Birlikte Belediye Hizmet Binası, Huzurevi, Balık Pazarı, Kültür Merkezleri, Yaş Sebze ve Meyve Alım Merkezleri, Doğalgaz ve daha birçok hizmette bulunduk.Bundan Dolayı İznik Halkı adına sizlere teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak İnşallah Birliğimizi, dostluğumuzu daim etsin" dedi.

Ak Parti Eski İlçe Başkanı Tamer Mahmut Hersek ise "Bundan sonraki yaşamınızda başarılar, mutlu ve huzurlu yıllar diliyorum. Bu İznik'e beraber5 yıl boyunca güzel hizmetlerde bulunduk. Biz yapılmayanları yaptık. Bizim İznik sevdamız ve derdimiz her zaman vardı. Biz bu zamanı en güzel şekilde kullandık. Biz bu gök kubbede hoş bir seda bıraktık. Birlikte sizin hayallerinizi ve projelerinizi gerçekleştirdik. Şahsım adına bu güzel hizmetlerde bulunduğunuz için teşekkür ederim" dedi. Ardından İznik Belediye Başkanı Osman Sargın İznik Çini Plaketi takdim etti.

Kaynak: Bültenler