Başkan Sargın Ezan Okudu, İsim Koydu

28 Kasım 2018 Çarşamba 14:27



28 Kasım 2018 Çarşamba 14:27

Bursa'nın İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, geçen hafta dünyaya gelen bebeğin kulağına ezan okuyarak ismini koydu.Belediye Başkanı Osman Sargın ve eşi, İznik Belediyesi İZBEL A.Ş Müdürü İbrahim Topuz'un yeni dünyaya gelen oğlu İsmail Emir'i etti. Aile ismin başkan tarafından konulmasını talep etti. Belediye Başkanı Osman Sargın, yeni dünyaya gelen çocuğu kucağına alıp kulağına ezan ve ikamet okuyarak İsmail Emir ismini verdi.Başkan Osman Sargın, "Yeni dünyaya gelen minik evladımızı Allah analı babalı büyütsün. Vatanımıza, milletimize faydalı bir fert olarak yetişmesini Rabbim nasip etsin. Allah bütün yavrularımıza, çocuklarımıza güzel bir gelecek nasip eylesin" dedi. - BURSA