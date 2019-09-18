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Başkan Sarı, Başkanı Sayın'ı ziyaret etti

Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı, Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Sayın'ı ziyaret ederek Zeytin-Zeytinyağı festivali ve Aba Güreşi ile ilgili istişarelerde bulundu.

18.09.2019 09:11Başkan Sarı, Başkanı Sayın'ı ziyaret etti

Başkan Sarı, ziyaretinde ulusal medya da büyük yankı bulan Devrent Mesire Alanı'nda yapılan Doğa Dostu güreş sahasında da incelemeler de bulundu.

GÜNDEM, ZEYTİN-ZEYTİNYAĞI FESTİVALİ VE ABA GÜREŞİ

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir bilgilendirme yayınlayan Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı:"Yayladağı Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Sayın'ı ziyaret ederek 26-27 Ekim tarihleri arasında Zeytin Diyarı Altınözü İlçemizde yapacağımız Zeytin- Zeytinyağı festivali ve Aba Güreşi ile ilgili istişarelerde bulunduk. İlgi ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederim."dedi. Mehmet Emin Memes


Mustafa Sayın, Zeytinyağı, Rıfat Sarı, Altınözü, Güncel

Kaynak: Bültenler

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