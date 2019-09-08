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Başkan Sarı'dan köy ziyareti

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Ermiş köyünde her sene geleneksel olarak düzenlenen yemek programına katıldı.

08.09.2019 16:44 Başkan Sarı'dan köy ziyareti
Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Ermiş köyünde her sene geleneksel olarak düzenlenen yemek programına katıldı.
Ermiş Köyü Camisi'nin bahçesinde düzenlenen yemekte köylülerle bir araya gelen Sarı, köy halkının sorunlarını dinledi.
Sarı, köylülerin de her zaman yanlarında olacağını belirterek, "Ben sadece Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı değilim. Bütün Amasyalının ağabeyiyim, kardeşiyim. Amasyalı bir sorunu olduğunda bize gelecek. Bizim kapımız herkese açık." dedi.
Köy muhtarı Eyüp Kalleci de Başkan Sarı'ya köy halkı adına teşekkür etti.

Mehmet Sarı, Amasya, Güncel

Kaynak: AA

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