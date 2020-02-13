Haberler » Güncel » Başkan Sarı hal esnafına teşekkür belgesi verdi - Haber

Başkan Sarı hal esnafına teşekkür belgesi verdi

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Elazığ ve Malatya'da yaşanan deprem sonrası bölgeye bir tır sebze ve meyve yardımı gönderen hal esnafına teşekkür belgesi takdim etti.

13.02.2020 11:38 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:38Başkan Sarı hal esnafına teşekkür belgesi verdi
Belediye Başkanı Mehmet Sarı, ve 'da yaşanan deprem sonrası bölgeye bir tır sebze ve meyve yardımı gönderen hal esnafına teşekkür belgesi takdim etti.
Başkan Sarı, hal esnafının duyarlı davranışı sonrası Amasya Hali'nde bir program düzenleyip esnafa teşekkür etti.
Sarı, hal esnafının özveri içinde bir günde bir tır dolusu yardım toplamasının gurur verici olduğunu belirterek, "Elazığ ve Malatya'da yaşanan deprem felaketi nedeniyle oluşturulan yardım kampanyasına, büyük bir fedakarlık göstererek katkı sağlayan hal esnafına teşekkür ediyorum. Hepsini gönülden tebrik edip kutluyorum. Merhamet duygusunun içimizden hiçbir zaman yok olmamasını diliyorum." diye konuştu.

Malatya, Elazığ, Amasya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:28  Yüsra Geyik kimdir? Yüsra Geyik kaç yaşında, nereli?
11:31  Dünya Radyo Günü ne zaman? 13 Şubat Dünya Radyo Günü nedir? Radyo ne zaman icat edildi?
11:16  14 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 14 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!
11:13  13 Şubat Perşembe İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
10:35  Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçı ne zaman? Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?
13.02.2020 12:39:35