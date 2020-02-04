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Başkan Sarı: "Şehitlerimizin hesabı sorulacak"

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, "Vatanımızın müdafaası için canlarını feda eden şehitlerimizin hesabı sorulacaktır.

04.02.2020 16:14 | Son Güncelleme: 04.02.2020 16:19Başkan Sarı:
Belediye Başkanı Mehmet Sarı, "Vatanımızın müdafaası için canlarını feda eden şehitlerimizin hesabı sorulacaktır. Çatışmada şehit düşen 8 koç yiğidimiz ve 13 gazimizin canının acıtılması, Türk milletimizi derinden üzmüştür" dedi.

İdlip'ten gelen acı haberin ardından bir basın açıklaması düzenleyen Belediye Başkanı Mehmet Sarı, gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Dün alınan acı haber ile memleketin yasa boğulduğunu belirten Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Suriye'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)'ya Esed rejimi tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucu vatan toprakları için canlarını feda eden askerlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Elbette vatanımızın müdafaası için canlarını feda eden şehitlerimizin hesabı sorulacaktır. Çatışmada şehit düşen 8 koç yiğidimiz ve 13 gazimizin canının acıtılması, Türk milletimizi derinden üzmüştür. Bu manada acılı ailelerimizin acısını paylaşırken, gazi kardeşlerimize Allah'tan acil şifalar diliyorum. Türk milletinin başı sağ olsun" diye konuştu. - AMASYA

Mehmet Sarı, Amasya, Güncel

Kaynak: İHA

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