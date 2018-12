Başkan Sarıalioğlu Doğalgaz Çalışmalarını Yerinde İnceledi

14 Aralık 2018 Cuma 12:06



Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu Cumhuriyet Mahallesi 'nde ve Of Sahil alanında başlatılan doğalgaz çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.Başkan Sarıalioğlu, doğalgaz hattı çalışmaların planlanan şekilde hızla devam ettiğini belirterek, Of'taki doğalgaz döşeme çalışmalarının 2018 yılı sonuna kadar büyük ölçüde tamamlanacağını ifade etti. Çalışmanın başladığı bölgelerde kazı ve döşemeler nedeniyle zarar gören yolların kısa sürede onarılacağını söyleyen Başkan Sarıalioğlu, "İlçemiz Sahil alanına ve Cumhuriyet Mahallemizde başlatmış olduğumuz doğalgaz hattı çalışmalarını yerinde inceledik. Hava şartlarının elverdiği ölçüde doğalgaz hattı döşeme çalışmaları devam edecektir. Of'umuza hizmet ve yatırımların artarak devam etmesi için çalışıyoruz. Mevsimsel şartlar çerçevesinde elimizden geldiğince iyileştirme çalışmaları yapıyoruz. Vatandaşlarımıza göstermiş olduğu anlayış ve sabırdan dolayı teşekkür ediyoruz. Of'umuza hizmet sunan, yatırım yapan her kuruma şükran borcumuz var" diye konuştu. - TRABZON