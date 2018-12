Başkan Sarıalioğlu'nun Halk Günü Mesaisi

13 Aralık 2018 Perşembe 10:07



13 Aralık 2018 Perşembe 10:07

Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu , Halk Günü toplantıları ile vatandaşların talep ve görüşlerini dinlemeye devam ediyor.Of Belediye Başkanlığı'nda gerçekleştirilen halk günleri toplantısında, Oflular başkanla birebir görüşme imkanı buluyor. Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, amaçlarının tüm Oflular ile doğrudan iletişim kurmak ve sorunlara hızlı çözüm üretmek olduğunu belirtti. Of Belediyesi'nin yerel yönetimde katılımcılığı sağlamak ve ortak çözümde buluşmak anlayışıyla hayata geçirdiği halk günü toplantılarında Oflular, her konuda taleplerini Başkan Sarıalioğlu'na iletiyor.Halk Günü toplantılarının çok faydalı geçtiğini belirten Başkan Sarıalioğlu, "Gerçekleştirdiğimiz ziyaretler ve buluşma programlarıyla hemşerilerimizle sürekli bir aradayız. Sosyal medya üzerinden de gelen her mesajı okuyor, vatandaşlarımızın isteklerine hızlı çözümler üretiyoruz. Bu anlamda ulaşılabilirliğe verdiğimiz önemden hareketle, bizlere herhangi bir şekilde ulaşamayan hemşerilerimiz için de her hafta 'Halk Günü' düzenliyoruz. Belediyemize gelen hemşerilerimizle tek tek görüşerek talep, öneri ve problemlerini dinliyoruz. Onlarla iç içe olmaktan büyük mutluluk duyuyorum" diye konuştu.Şeffaf belediyecilik anlayışının bir gereği olarak belediyenin kapılarının vatandaşlarla her zaman açık olduğunu da söyleyen Başkan Salim Salih Sarıalioğlu, "Halkımızla iç içe olmanın, olanların sorunlarını çözmenin huzur ve mutluluğunu yaşıyorum. Biz Of'umuzun bugünü ve yarınları için buradayız" dedi. - TRABZON