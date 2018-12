Başkan Sarıalioğlu: "Ofumuzun Görselliğini Arttırıyoruz"

06 Aralık 2018 Perşembe 15:31



Trabzon'un Of Belediyesi, yenilenen belediye meydanını dekoratif aydınlatma sistemiyle aydınlattı.Yaptığı hizmet, getirdiği yenilik, kazandırdığı yatırımlarla Of halkının takdirini toplayan Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, dış aydınlatmanın şehir güzelliğinden, güvenliğe kadar birçok noktada önem taşıdığını ifade ederek, dekoratif aydınlatma sistemiyle yenilenen Of Belediye meydanını ışıklandırdı.Başkan Sarıalioğlu, aydınlatma sistemlerinin günlük yaşamın bir parçası olduğunu belirterek, "Şehrin görselliğini arttırmak, şehre ayrı bir güzellik veren, şehir planlamasında önemli noktalarda yapılan aydınlatma sistemi günlük yaşamın önemli bir parçasıdır. Yenilediğimiz Belediye Meydanımızı dekoratif aydınlatma sistemi yenileyerek görselliğini arttırdık. Halkımıza her alanda hizmet etmek, hizmetleri onların ayaklarına getirmek bizleri memnun etmektedir. Yeni aydınlatma sistemimiz Of'umuza hayırlı, uğurlu olsun" dedi. - TRABZON