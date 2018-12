Başkan Sarıalioğlu, Serince Mahallesinde İncelemelerde Bulundu

16 Aralık 2018 Pazar 13:31



Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu Serince Mahallesinde incelemelerde bulundu.Şehrin neresine olursa olsun ihtiyaç olan her türlü hizmeti yerine getirmeyi kendilerine borç bildiklerini ifade eden Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, "Mahalle muhtarlarımızı düzenli aralıklarla ziyaret etmeye, onların sorunlarını dinlemeye çözüm bulunması noktasında karşılıklı görüş alışverişinde bulunmaya gayret ediyoruz. Serince mahallemizin de belediye olarak yürüttüğümüz hizmet ve projelerden en iyi şekilde faydalanması için çalışıyoruz. Eksikliklerimiz var ve bunların hepsine hemen çözüm bulmamız mümkün değil. Ama en kısa sürede, en iyi şekilde bizden beklenen talepleri karşılamak için var gücümüzle çalışma kararlılığımız var. Of hepimizin onun gelişmesi, güzelleşmesi adına hep beraber çözüm aramalıyız. Muhtarlarımızın da öncülüğünde mahallelerde yerinde tespit ve incelemelerimiz devam edecek" dedi.Serince Mahallesi Muhtarı Sultan Göktaş'ın da hazır bulunduğu inceleme gezisinde mahalle için öneri ve talepleri dinleyen Başkan Sarıalioğlu, Serince Mahallesi için yapılabilecek ne varsa programa alacaklarını ifade etti.Muhtar Göktaş da mahalleli olarak Of Belediyesi'nin çalışmalarından memnun olduklarını ifade ederek, ziyareti ve hizmetleri için Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu'na teşekkür etti. - TRABZON