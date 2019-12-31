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Başkan Sarıkurt, personelin yeni yılını kutladı

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt 2019 yılının son gününde personelin yeni yılını kutladı.

31.12.2019 15:34 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:04 Başkan Sarıkurt, personelin yeni yılını kutladı
Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt 2019 yılının son gününde personelin yeni yılını kutladı. Birimleri tek tek ziyaret eden Başkan Sarıkurt, çalışanlara mutlu bir yıl diledi.

Yılın son mesai gününde belediye birimlerini ziyaret eden Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Başkan Yardımcıları Adnan Kum, Özcan Veysel Tunçcan, Oktay Çolpan ve İbrahim Turgut Bolat ile birlikte personelin yeni yılını kutladılar.

Başkan Sarıkurt ziyarette acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride bıraktıklarını belirterek, 2020 yılda da mutlu bir aile olarak birlik ve beraberlik içinde Çorlu'ya hizmet edeceklerini ifade etti.

Sarıkurt ziyaretler esnasında birlikten kuvvet doğduğunu dile getirerek, "Çorlu'muzu hep birlikte, hep sevgiyle yönetmeyi kendimize ilke edindik. 2020 yılında hayata geçireceğimiz projelerle vatandaşlarımıza dokunacak projeleri hayata geçirecek, 2020 yılında Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimleri ışığında halkımız için çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile her şeyin en güzeline layık olan değerli Çorlulu vatandaşlarımızın yeni yılını bir kez daha en içten dileklerimle kutluyor, sağlıklı, huzurlu, sevgi dolu ve mutlu bir yeni yıl diliyorum" dedi.

Başkan Sarıkurt personelin yanı sıra Çorlu Belediyesi Hizmet Binasına gelen vatandaşlar ve Cumhuriyet Meydanı'nda görevli emniyet güçlerinin de yeni yıllarını kutladı ve mutlu yıllar dileklerini iletti. - TEKİRDAĞ

Güncel

Kaynak: İHA

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