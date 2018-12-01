Başkan Sarıkurt Reşadiye Mahallesi Sakinleriyle Buluştu

01 Aralık 2018 Cumartesi 16:33



01 Aralık 2018 Cumartesi 16:33

Tekirdağ Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, "Halk Konuşuyor, Başkan Dinliyor" adlı halk buluşmaları kapsamında Reşadiye Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.Başkan Sarıkurt, vatandaşlardan gelen soruları tek tek cevapladı ve notlar aldı. Başkan Sarıkurt, çözüme yönelik hızlı adımlar atmak için elinden geleni yapacağını ifade ederken talep ve şikayete konu görüşleri ilgili birimlere iletilmek üzere kayıt altına aldı.Halk Konuşuyor, Başkan Dinliyor adlı mahalle buluşmalarının program dahilinde Çorlu'nun diğer mahallelerinde de gerçekleştirileceği kaydedildi. - TEKİRDAĞ