Başkan Savaş'a ödül

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl Akdeniz Bölgesinin belediye başkanlarının başarılarının ödüllendirildiği gecede, 7 belediye başkanı ödüllendirildi.

Gerçekleştirilen ödül törenine, Hatay Vali Yardımcısı Nursal Çakıroğlu, CHP Hatay Milletvekilleri Mehmet Güzelmansur, Suzan Şahin, İsmet Tokdemir, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu, Kahramanmaraş- Türkoğlu ilçe Belediye Başkanı Osman Okumuş, Osmaniye Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner, Atalan Belediye Başkanı Süleyman Yıldırım, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Prof. Dr. Nazan Savaş ve STK temsilcileri, iş insanları, dernekler ve birçok sayıda davetli katılım gösterdi.

Arsuz'u tüm ülkeye tanıtmak, gelenek ve görenekleri gelecek kuşaklara aktarmak amaçladıklarını belirten Arsuz Turizm ve Kültür Derneği Başkanı Hasan Arslan, Hatay'a gerçekleştirdikleri yatırım ve hizmetlerden dolayı Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'a teşekkür etti.

"HATAY'IN EVLADI OLDUĞUM VE ÖDÜL ALDIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Hatay'daki birlik, beraberlik ve huzurun diğer illere örnek olacağının altını çizen Başkan Savaş, " Milleti, devlet ve şehir kolay olunmuyor. Her şeyi kaybeder ve geri kazanabilirseniz ama toplumsal huzuru ve bütünlüğü kaybederseniz Irak ve Mısır gibi olursunuz.Biz göreve geldiğimizden beri halkımızın huzuru ve mutluluğu için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Hatay'ın evladı olduğum ve ödül aldığım için çok mutluyum" dedi

Başkan Savaş ve 7 belediye başkanı Akdeniz'in En'leri ödüllerinin takdim edildiği ödül töreni,Arsuz tanıtım film gösterimi ve fotoğraf çekimi ile son buldu.