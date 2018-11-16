Başkan Savaş Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na Katıldı

Gerçekleştirilen genel kurula, belediye başkanları, uluslararası yöneticiler ve birçok ülke temsilcisi katılım gösterdi.

Dünyada iklim değişikliğinden dolayı karbon gazının yasaklanması gerektiği konusunda açıklamalar yapan Fransa temsilcileri, eko-kentlerin önemine değinerek sağlıklı yaşam konusunda çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Yeşil bisiklet alanları, elektrik altyapısı ve yeraltı kabloları gibi konularının konuşulduğu genel kurulda, sürdürülebilir bir ulaşım ve enerji planı için el birliği ile çalışılması gerektiği, farklı, değişik, yeni fikirlerin geliştirilerek uygulanması vurgulandı.