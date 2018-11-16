16 Kasım 2018, 14:50
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Başkan Savaş Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na Katıldı

Başkan Savaş Birleşmiş Milletler Genel Kurulu

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, İsviçre Cenevre'de Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Ekselans Büyükelçi Nikhil Seth'in daveti üzerine Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na konuk oldu.

Gerçekleştirilen genel kurula, belediye başkanları, uluslararası yöneticiler ve birçok ülke temsilcisi katılım gösterdi.

Dünyada iklim değişikliğinden dolayı karbon gazının yasaklanması gerektiği konusunda açıklamalar yapan Fransa temsilcileri, eko-kentlerin önemine değinerek sağlıklı yaşam konusunda çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Yeşil bisiklet alanları, elektrik altyapısı ve yeraltı kabloları gibi konularının konuşulduğu genel kurulda, sürdürülebilir bir ulaşım ve enerji planı için el birliği ile çalışılması gerektiği, farklı, değişik, yeni fikirlerin geliştirilerek uygulanması vurgulandı.

Fransa
16 Kasım 2018 Cuma 14:50