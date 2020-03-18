Başkan Savaş Çanakkale Zaferi Ve Şehitler Günü Töreni'ne katıldı

Başkan Savaş, Hatay Valiliği tarafından Antakya Şehitliği'nde düzenlenen 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma törenine Hatay Valisi RahmiDoğan, 8. Komando Tugay Komutanı Vekili Alb. Uğur Anabal, Vali Yardımcısı Aydın Tetikoğlu, İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Dernek Başkanı Hakan Kokusever ile birlikte katıldı.

Çelenklerin sunulması, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende Hatay Valisi Rahmi Doğan Şeref Defteri'ne düşüncelerini yazdı.

Törene katılan heyet Antakya Şehitliği'ni gezerek şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı. Kuran-ı Kerim'in okunması ve şehitlerimizin ruhuna dualar edilmesinin ardından tören sona erdi.

Bu anlamlı ve değerli gün vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan için canını feda eden tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla yâd ettiğini belirten Başkan Savaş, kahraman gazilerimizi şükranla andığını ifade etti.

Kaynak: Bültenler