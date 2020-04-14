Başkan Savaş Habertürk'te gündemi değerlendirdi

"AYDA 17 BİN KİŞİYE BELLİ MİKTARDA EKONOMİK DESTEK VERİYOR VE GIDA YARDIMI YAPIYORUZ"

Hatay 'da koronavirüse karşı alınan önlemler hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Savaş, "Hem Sağlık Bakanlığı hem de pandemi kurulunun önerdiği bütün önlemleri alıyoruz. Kişisel hijyenik şartlarının daha da iyileştirilmesi ve insanların korunması için özellikle toplu taşıma araçlarında periyodik olarak dezenfekte çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bütün kurumların istekleri doğrultusunda dezenfekte çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ayrıca ihtiyaç sahibi, 65 yaş üstü ve 20 yaş altındaki gençlerimize destek olmaya çalışıyoruz. Ayda 17 bin kişiye belli bir miktarda kişisel harcamaları için ekonomik destek veriyor ve gıda yardımı yapmaya devam ediyoruz. Diğer büyükşehirlerimiz ne yapıyorsa biz de hemen hemen aynı çalışmaları gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs salgının Suriye sınırındaki durumu hakkında da bilgiler veren Başkan Savaş, "Sınır ötesinde vakaların son 15-20 gündür olduğu söyleniyor. Askerlerimiz Suriye'ye girip çıkıyor ama maske ve eldivenlerle gerekli önlemleri alarak çalışıyorlar. İran'dan gelenlerin Suriye'de bu hastalığı yaydığı konuşuluyor. Onlar da bizim şehrimize geçemedikleri için bu konuda çok bilgimiz yok. Hatay'da 500 bin Suriyeli var. 33 şehidimizden sonra Suriyeliler Reyhanlı'dan çıkmaz oldu. Bu nedenle onlarda bu hastalığın semptomlarını pek görmüyoruz" dedi.

"TEDBİRLERİ ELDEN BIRAKMAMAK ADINA BÜTÜN ARKADAŞLARIMIZ İLE ORTAK ÇABA İÇERİSİNDEYİZ"

Hatay'daki vaka sayısı ile ilgili düşüncelerini paylaşan Başkan Savaş, "Şu anda 50 civarında hastamızın olduğunu biliyoruz. Orta Doğu, İran, Kıbrıs ve Avrupa'dan gelen insanların hastanede yattığını görüyoruz. Hatay'daki üç hastanemizde hastalar takip altına alınmış durumda. Ama Hatay, genel olarak Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli'ye göre daha sakin. Tedbirleri elden bırakmamak adına bütün arkadaşlarımız ile ortak çaba içerisindeyiz. Bizler bu günü nasıl kurtarırız diye konuşuyoruz ve her ulusun kendince tedbir alması ve halkını koruması gerekiyor. Sağlık sisteminin çok iyi dizayn edilmesi lazım. Koronavirüsün içinde 30 virüs çeşidi var. Bundan sonraki pandemi ve epidemilere göre kendimizi ayarlamamız lazım" ifadelerini kullandı.

"GÜVENLİ GIDA VE TARIM İÇİN İKİ BUÇUK YILDIR ÇALISIYORUZ"

Sağlığın yanı sıra bu zor zamanlarda tarımın da önemine değinen Başkan Savaş,"Güvenli tarım ve güvenli gıdaya ulaşmak konusunda yerel yönetimler ve merkezi yönetimler ile çok önemli adımlar atmamız gerekiyor. Hatay'ın bir tarafında sanayi diğer tarafında da verimli Amik Ovası var. Burada yılda iki defa, bazen de üç defa ürün alınmaktadır. Güvenli gıda ve tarım için iki buçuk yıldır çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.