Başkan Savaş Hatay'ın Gündemini Değerlendirdi

SARIL SLOGANININ NASIL ORTAYA ÇIKTI

31 Mart seçimlerinde kullandığı 'SARIL' sloganının anlamını ve içeriğini açıklayarak düşüncelerini paylaşan Başkan Savaş, "Yakınınızdaki insanı düşman olarak görmezsiniz. Onu her şeyiyle hissedersiniz. Ancak son yıllarda Orta Doğu kan ağlıyor. Irak'ta, Suriye'de yaşananlar ortada. Son zamanlarda ülkemizde de insanlar siyasi, etnik, mezhepsel olarak ayrıştırılmaya çalışıyor. Biz bu toprakların kurtuluş mücadelesi verdiği yıllarında hep birbirimize sarıldık. Şimdi de buna ihtiyacımız var diye düşünüyoruz. Hem şehrimize hem bölgemize hem de dünyamıza örnek olsun diye SARIL kampanyamızı yaptık" dedi.

ŞEHRİN EKONOMİK TABLOSU MASAYA YATIRILDI

Son yedi buçuk yıldır Suriyeliyi vatandaşları Hatay'da misafir ettiklerini dile getiren Lütfü Savaş, "500 binden fazla Suriyeliyi şehrimizde ağırlıyoruz ancak bugüne şehrimizde en ufak tatsız hadise yaşanmadı. Bugüne kadar bu konuda kaos, kavga çıkmadı. Yedi buçuk yıldır birlikte yaşıyoruz ama aramızda 40 yıllık sosyal yaşam ve entelektüel fark var. Bununla beraber 3-4 yıldır bu durumdan dolayı ekonomik sığlaşma yaşıyoruz. Gençlerimiz işsiz kaldı. Onlar vergisiz çalışıyor" diyerek şehrin ekonomik tablosu ile ilgili bilgi verdi.

İzlenen yanlış politikalar sonucu ilerleyen yıllarda Hatay'daki Suriyeli nüfusun Türk nüfusundan fazla olabileceğini de sözlerine ekleyen Başkan Savaş, "Şimdiki doğum oranlarına göre yaklaşık 12 yıl sonra bizim nüfusumuzdan fazla olabilecek. Şu anda 2 tane muhtar adayları var. 5 yıl sonra belediye başkanı, 10 yıl sonra da büyükşehir belediye başkanı adayı olabilecek duruma gelebilirler. Biz kendi çocuklarımızın öz yurdunda öksüz gibi kalmalarını istemiyoruz" diyerek yanlış nüfus politikaları yüzünden Hatay halkının mağdur olmasını istemediğini ifade etti.

"ÜRETİCİMİZE DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Programın son bölümünde geçmişte yapılan ve gelecekte yapılacak hizmetlere değinen Lütfü Savaş, "Önce huzur sonra hizmet dedik. Bunları sağladık ve şimdi de ekonomi diyoruz. Yeni dönemde üreticilerimizi destekleyeceğiz. Esnafımız, çiftçimiz, üreticimiz ve tüccarımız için yeni projelerimiz var. Zeytincimizi, süt üreticimizi, arıcılarımızı, hayvancılıkla uğraşan vatandaşımızı kalkındıracak projelerimiz var. Hayvan gübrelerinden biyogaz ve elektrik üretiminde faydalanacağız. EXPO alanımızda çiçek üreticilerimizin ürettiği çiçekleri sergileyeceğiz. Bununla beraber bu alanda kültür merkezi, arkeopark, gastronomi köyü gibi alanlar olacak. Gastronomi kenti seçilmemizle beraber yüzde 30'lara düşen turizm potansiyelimizi gerçekleştirdiğimiz atılımlarla yüzde 75'e çıkardık" ifadelerini kullandı ve Hatay'ın gelecek ile ilgili kaygılarını gidermek için çalışmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Hatay'ın altyapı sorunlarını gidermek için şehre 8 arıtma tesisi kazandırdıklarını da söyleyen Lütfü Savaş, Amik Ovası'nı kanalizasyon sularından arındırdıklarını belirtti ve Hatay'daki dezavantajlı durumları avantaja çevirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: Bültenler