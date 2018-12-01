Başkan Savaş'ın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı

Her insanın birer engelli adayı olduğunu belirten Başkan Savaş, " Engelli vatandaşlarımızın toplumsal yaşama katılımlarını kolaylaştırmak, önlerindeki tüm engelli kaldırmak ve hak ettikleri saygı ve sevgiyi göstermek hepimizin sorumluluğundadır. Engelli bireylerin kaliteli ve güzel bir hayat yaşamaları ancak toplumsal duyarlılık oluşturmakla mümkündür. Onlara eğitim, istihdam, yaşam şartlarının iyileştirilmesi ve kolaylaştırılması için hepimize görevler düşmektedir. Engelli kardeşlerimize gerekli koşullar sağlandığında eğitim, bilim, spor, sanat, iş dünyası gibi pek çok alanda üstün başarılara imza atmaktadırlar. Yaşama uyum sağlamaya çalışan engelli kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştırmak; geleceğe umutla bakan, sosyalleşen, üreten mutlu bireyler olarak yaşamalarını sağlamak için bizler de her zaman desteğe hazırız. Bu duygu ve düşüncelerle Dünya Engelliler Günü'nde yürekleri sevgi ile dolu olan tüm engelli vatandaşlarımızı kucaklıyor, sevgi ve selamlarımı sunuyorum" dedi.

01 Aralık 2018 Cumartesi 11:06



01 Aralık 2018 Cumartesi 11:06