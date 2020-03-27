Başkan Savaş'ın dünya tiyatro günü mesajı

Başkan Savaş mesajında, "Tiyatro, bir yandan insan öykülerini yansıtırken, diğer yandan toplumun dilinin, kültürünün, duyarlılığının gelişmesine katkı sağladığı için eğitici bir işlev üstlenmektedir. İnsanlığa ait tüm duyguları içinde barındıran bir sanat olarak tiyatro, duyguları roller aracılığıyla toplumsal mesajlara dönüştüren, asırlardır güzel sanatların en ilgi çeken dallarından biridir. Var olduğu günden bu yana toplumların sesi ve rengi olan, gülen yüzünün yanında her zaman ağlayan yüzünü de yansıtan tiyatro belki de özgürlüğün simgesi olması itibariyle, bir toplumda oyunlar özgürce sahneleniyorsa o toplum gerçeklerle yüzleşmeye her zaman açık demektir.

İnsanlığa dair her şeyi içerisinde barındıran tiyatro, yaşamı anlamlı kılan duygu ve düşünceleri aktarmanın ve paylaşmanın en değerli yoludur. Toplumsal bağların güçlenmesine, ortak kültürün paylaşımına, eğitime ve farklı bakış açılarının oluşmasına vesile olan bu güçlü araç, insanlık tarihinin en eski sanat dalıdır. Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk "Uygarlık doruğunun merdiveni sanattır." sözüyle sanatın ne denli kıymetli olduğunu bizlere göstermiştir. Bizler de onun işaret ettiği yüksek uygarlık seviyesine erişmek ve onun inkılaplarının izinden gitmek için sanata ve sanata gönül veren herkese yürekten sarılıyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle toplumumuzun ilerlemesine ve bireylerin, sevgi, saygı, toplumsal duyarlılık duygularının gelişmesine vesile olmak için yüreğini ortaya koyan tiyatro sanatçılarımızın 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü kutlar, sanat dolu yarınlar dilerim" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Bültenler