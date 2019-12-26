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Başkan Savaş'ın Hanuka bayramı kutlama mesajı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Hanuka Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

26.12.2019 14:47 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:48 Başkan Savaş'ın Hanuka bayramı kutlama mesajı

Başkan Savaş mesajında, " 'daki tüm farklılıklarımız her zaman sevgiyle, saygıyla ve huzurla yaşamıştır. Birbirimize sevgiyle yaklaşma üslubumuzdan hiçbir zaman ödün vermememiz bizim en gurur duyduğumuz özelliğimizdir. Hanuka Bayramı da diğer tüm bayramlarımız gibi özel ve anlamlıdır. Bu bayram vesilesiyle yıllardır sevgi, barış ve kardeşlik içerisinde yaşadığımız başta hemşehrilerim olmak üzere tüm Musevilerin Hanuka Bayramı'nı içtenlikle kutluyor, birlik, beraberlik ve huzur içerisinde kutlayacağımız nice bayramlarımız olmasını diliyorum" açıklamalarında bulundu.


Hatay, Güncel

Kaynak: Bültenler

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