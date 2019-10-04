Haberler » Güncel » Haber

Başkan Savaş'ın hayvanları koruma günü mesajı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

04.10.2019 10:48Başkan Savaş'ın hayvanları koruma günü mesajı

Yayımladığı mesajında insan dostu olan hayvanların yaşamın güzelliği olduğunu ifade eden Başkan Savaş, "Yaradan'ın bize emaneti olan sessiz dostlarımız hayvanların her durumda yaşam hakkı vardır. Sessiz dostlarımızın can güvenliği, barınma ve beslenme ihtiyacı en büyük görevlerimizden bir tanesidir çünkü hayat, can dostlarımızla paylaştıkça anlamlı. Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak rehabilitasyon merkezlerimizde, bakım evlerimizde can dostlarımıza sahip çıkmaya devam ediyoruz. Onlara sevgi ve şefkatle bakıyoruz. Onların sadece bir gün değil her gün yanındayız" diyerek herkesi hayvanların hakkını korumaya davet etti.


Güncel

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Haberleri
16:24 Kızılay'dan Elbistan'daki kan bağışçılarına madalya
16:24 Çocuklar Hayvanları Koruma Gününü kutladı
16:24 Türk Sanatları Kongresi için 19 ülke Ankara'da bir araya geldi
16:24 Sivas'ta araç sayısı artıyor
16:24 TBMM Başkanı Mustafa Şentop "Türkiye son sözünü söylemiş bir devlet değildir, aksine daha çok şey...
16:22 Dünya Hayvanları Koruma Günü
16:22 Hayırsever iş adamından engelli çocuklarıyla yaşayan aileye yeni ev