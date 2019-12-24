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Başkan Savaş'ın noel bayramı kutlama mesajı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Noel Bayramı vesilesiyle kutlama mesajı yayımladı.

24.12.2019 14:39 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:39 Başkan Savaş'ın noel bayramı kutlama mesajı

Başkan Savaş mesajında, " , her zaman sevgi, barış ve kardeşlikle anılmayı ziyadesiyle hak eden bir şehir. Topraklarımızda yüzyıllardır yaşayan atalarımızın bizlere bıraktığı en büyük mirasımız, bir arada huzur içinde yaşama kültürümüzdür. Bizler bu mirası kararlılıkla gelecek kuşaklarımıza aktarmaktan büyük bir kıvanç duyuyoruz. Biliyoruz ki birbirimize duyduğumuz sevgi yüzyıllar boyunca güçlenip katlanarak büyüyecek. Nasıl ki ibadethanelerimizin duvarları sırt sırta ise bizler de bu şehirde tüm zenginliklerimizle omuz omuza vererek ülkemizi gelecek güzel günlere birlikte taşıyacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle, birlik ve beraberlik içerisinde kutladığımız bayramlarımızın tüm dünyaya örnek teşkil etmesini umut ediyor, başta hemşehrilerim olmak üzere tüm Hristiyan âleminin Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerine yer verdi.


Hatay, Huzur, Noel, Güncel

Kaynak: Bültenler

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