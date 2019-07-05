05.07.2019 15:41
Haberler» Güncel» Haber

Başkan Savaş Kırıkhan'ın düşman işgalinden kurtuluşunu kutladı

Başkan Savaş Kırıkhan

HBB Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Kırıkhan'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 81. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Yayımladığı mesajında serhat şehir Hatay'ın her karış toprağında milli mücadelenin kararlılıkla yürütüldüğünü ifade eden Başkan Savaş, "İşgalci kuvvetlere karşı ilk kurşun ile başlayan milli mücadelemiz serhat şehrimizden tüm Anadolu'ya yayılmıştır. Kahraman Türk ordusunun Şükrü Kanatlı komutasında Hatay'a gelmesiyle birlikte atalarımızın özlemi son bulmuş, 40 asırlık Türk yurdunun düşman elinde esir kalmayacağı tüm dünyaya bir kez daha haykırılmıştır.

Kırıkhan'ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 81. yıldönümü vesilesiyle Hatay'ı şahsi meselesi olarak gören Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını ve vatan uğruna canını feda eden aziz şehitlerimizi minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Kırıkhan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 81. yıldönümünü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler
Kırıkhan, Hatay, Güncel

Son Dakika Haberleri
16:47   Başbağlar şehitleri katliamın 26'ıncı yılında Fatih'te anıldı
16:47   Ölümü eşinin şiiriyle duyurulan kadına duygusal veda
16:47   Cep telefonu çalan Afganlar güvenlik kameralarına yakalandı
16:46   Başkan Dutlulu'nun Mecidiye Mahallesinde vatandaşlarla buluştu
16:46   Eşinin amcası tarafından öldürülen Kahraman'ın cenazesi toprağa verildi
16:45   Şehitkamilli öğrencilerin Kuran-ı Kerim aşkı
16:45   Parktaki ağacın 'göz'ü şaşırtıyor