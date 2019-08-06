Haberler» Güncel» Haber

Başkan Savaş Samandağlı muhtarlar ile buluştu

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Samandağlı muhtarlarla bir araya geldi.

06.08.2019 09:02 Başkan Savaş Samandağlı muhtarlar ile buluştu

5 Ağustos Pazartesi günü Palmira Tesisleri'nde gerçekleşen buluşmaya Başkan Savaş'ın yanı sıra CHP Hatay Milletvekilleri Mehmet Güzelmansur, İsmet Tokdemir ve Serkan Topal, Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, CHP Samandağ İlçe Başkanı Tugay Abacı, Hatay Muhtarlar Dernek Başkanı Mahmut Gülcü, Samandağ'ın eski ve yeni muhtarları ile birçok vatandaş katılım gösterdi.

Toplantıda çözüm ortağı olarak gördüğü eski ve yeni çok sayıda muhtarla buluşan Başkan Savaş, muhtarların hizmet ve çözümlerin üretilmesinde önemli rol oynadıklarını ifade etti.

"HATAY'IN PARLAK GELECEĞİ VE GÜZEL YARINLARI İÇİN HEP BİRLİKTE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak şehrin kalkınması ve gelişmesi için gelecek tüm fikir ve önerilere açık olduğunu belirten Başkan Savaş, "Göreve geldiğimiz günden bu yana geçen süre zarfında her bölgenin ihtiyacına göre proje ürettik, hizmet götürdük. Bu hizmetleri hayata geçirirken de hemşerilerimizin fikrini ve önerilerini her zaman dinledik. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da Hatay'ın parlak geleceği ve güzel yarınları için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.


Hatay, Güncel

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Haberleri
10:28   DHA DIŞ ? 11 araca çarptı... Hasar 500 bin Pound
10:27   TUSAŞ stajyer mühendis alacak
10:27   Adıyaman'da ay çekirdeği yüklü kamyon yandı
10:26   Bilecik Valisi Şentürk muhtarla bir araya geldi
10:26   arşiv - pakistan gnkurmay başkanı
10:25   DEAŞ ve El Kaide'ye eleman temin eden 22 kişi adliyeye sevk edildi
10:25   Otoparkın merdivenlerinden düşüp öldü