Başkan Savaş Samandağlı muhtarlar ile buluştu

5 Ağustos Pazartesi günü Palmira Tesisleri'nde gerçekleşen buluşmaya Başkan Savaş'ın yanı sıra CHP Hatay Milletvekilleri Mehmet Güzelmansur, İsmet Tokdemir ve Serkan Topal, Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, CHP Samandağ İlçe Başkanı Tugay Abacı, Hatay Muhtarlar Dernek Başkanı Mahmut Gülcü, Samandağ'ın eski ve yeni muhtarları ile birçok vatandaş katılım gösterdi.

Toplantıda çözüm ortağı olarak gördüğü eski ve yeni çok sayıda muhtarla buluşan Başkan Savaş, muhtarların hizmet ve çözümlerin üretilmesinde önemli rol oynadıklarını ifade etti.

"HATAY'IN PARLAK GELECEĞİ VE GÜZEL YARINLARI İÇİN HEP BİRLİKTE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak şehrin kalkınması ve gelişmesi için gelecek tüm fikir ve önerilere açık olduğunu belirten Başkan Savaş, "Göreve geldiğimiz günden bu yana geçen süre zarfında her bölgenin ihtiyacına göre proje ürettik, hizmet götürdük. Bu hizmetleri hayata geçirirken de hemşerilerimizin fikrini ve önerilerini her zaman dinledik. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da Hatay'ın parlak geleceği ve güzel yarınları için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.