Başkan Savaş'tan Amatör Spor Kulüplerine Destek

Düzenlenen toplantıda Başkan Savaş, Hatay'ın amatör spor branşlarında faaliyet gösteren 212 takımına toplamda 750 bin lira maddi destek vererek amatör sporun gelişimine katkı sundu.

"SPOR, İNSANA YAPILAN EN ÖNEMLİ YATIRIMDIR"

Sağlıklı nesillerin yetişmesi için sporun önemli olduğunu dile getiren HBB Başkanı Savaş, sportif başarıların artmasında amatör spor kulüplerinin önemli olduğuna vurgu yaptı.

Başkan savaş sözlerinin devamında; "Çocuklarımızın gelecekle ilgili kaygılarını gidermek için onları spora yöneltmek ve zihinlerinin dinç olmasını sağlamak istiyoruz. Gücümüz yettiğince spor camiasına destek olmaya çalıştık. Belediye başkanı olduktan hemen sonra basketbol takımımızı kurduk. Daha sonra voleybol takımını ve akabinde birçok takımı kurduk. Bireysel ve takım sporlarında adımlar atarak ciddi başarılar elde ettik. Şu anda Türkiye'de parmakla gösterilen bir kent olduk. Hatayspor'umuz birinci ligden süper lige çıkma mücadelesi veriyor. Kadın basketbol takımımız 2 defa Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı. Öte yandan Avrupa ve Türkiye liglerindeki başarılarıyla adından sıklıkla bahsettirdi. Masa tenisi, Sutopu,satranç takımlarımız başarılı şekilde liglerinde yoluna devam ediyor. Yılda bir defa aba güreşi şampiyonası yapıyoruz ve tüm dünyayı burada ağırlıyoruz. Kentimize daha fazla spor kompleksikazandırmanın yolunu arıyoruz. Defne'de yapmayı planladığımız spor kompleksimizin proje çalışmaları tamamlandı. Yakın zamanda yapımına başlayacağız. Öte yandan Arsuz, İskenderun ve Belen ilçelerinin rahatlıkla ulaşım sağlayabileceği bir konuma spor kompleksi yapmayı planlıyoruz. Biz biliyoruz ki spor, insanlar arasındaki iletişimi ve barışı arttırır. Çocuklarımız ve gençlerimizin de gelişimine ciddi katkı sağlayan spor, insana yapılan en önemli yatırımdan biridir" açıklamalarında bulundu.

Başkan Savaş sözlerinin ardından, Amatör Spor Kulüpleri Derneği'ne çek takdim ederek günün anısına fotoğraf çekilerek bu günü ölümsüzleştirdi.

Kaynak: Bültenler